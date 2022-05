Il Napoli vince 3-0 contro il Genoa, nel giorno dell'addio di Insigne

Doveva essere la partita di Lorenzo Insigne. E così è stato. Dopo una intera vita calcistica spesa con la maglia del Napoli, oggi era il giorno del saluto del capitano al suo pubblico, al suo stadio. Con la maglia azzurra dovrà disputare ancora un'altra gara, l'ultima giornata di campionato. Poi il suo futuro è in Canada, a Toronto.

Sul finale di partita anche un brivido per Insigne, che avrebbe potuto "sporcare" il suo addio. Al 65' del secondo tempo l'arbitro fischia un calcio di rigore per il Napoli. Dal dischetto, come sempre, ci va lui. Rincorsa, tiro, palo. La delusione è chiara nei suoi occhi. Un incubo che gli si para di fronte di nuovo nella sua carriera al Napoli. Per fortuna però poco dopo l'arbitro fischia e decide che il rigore va ripetuto perché i difensori del Genoa sono entrati in campo prima del suo tiro. Insigne torna dagli undici metri. La tensione è evidente. Rincorsa, tiro. Ancora una volta a sinistra. Ma questa volta la palla si insacca. Era giusto così. Il modo migliore per festeggiare e onorare questa giornata.

In fondo per il Napoli il risultato in campo era quasi secondario. Il 3 a 0 di oggi non cambia la classifica. Se non per la certezza matematica di chiudere il campionato al terzo posto. Dietro Milan e Inter, e davanti alla Juventus. In gol Osimhen, Insigne su rigore e Lobotka.

Il risultato contava invece per il Genoa. E conta. Nel peggiore dei modi. Con la sconfitta di oggi, i liguri mettono un piede e mezzo in serie B. Anche se la matematica ancora lascia una piccola speranza.