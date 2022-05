Il presidente della Salernitana ci crede: Cavani, perché smettere di sognare?

"Sono un fan sfegatato di Edinson Cavani, è un giocatore a tutto campo, potente, veloce, segna tanto e non si risparmia mai. È nel finale di carriera e magari potrebbe approdare a Salerno, ma per ora resta un pensiero, non ci sono stati contatti". Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ai microfoni della rubrica di Rai Gr Parlamento ‘La politica nel pallone’.

“So che è innamorato della Campania, e allora perché smettere di sognare? Le nostre porte sono aperte. Peraltro tanti agenti stanno proponendo giocatori alla Salernitana perché la nostra è stata una bella storia di calcio. Il direttore mi ha promesso sorprese in settimana”.

A proposito della promozione, "abbiamo fatto una grande impresa, quando sono subentrato la Salernitana aveva solo 8 punti. Abbiamo messo in campo determinazione e passione. Il mix con Sabatini e Nicola ha funzionato e ha portato un gran bene, c'è stata una ferocia e determinazione incredibile nel voler raggiungere la salvezza. Ora c'è la volontà di attrezzare la squadra perché la Serie A è più difficile ma ci stiamo lavorando. Sono stati cinque mesi intensi ed entusiasmanti".