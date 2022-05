E' ufficiale: Perisic firma un contratto biennale con il Tottenham

“Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all'Inter termina qui”. Così Ivan Perisic ha salutato l'Inter e i tifosi nerazzurri con un messaggio sui suoi account social.

La notizia girava da tempo, e oggi è arrivata l'ufficializzazione. Con un comunicato sul proprio sito internet Tottenham l'ufficializzazione di un accordo biennale: "Siamo lieti di annunciare il trasferimento di Ivan Perisic. Il nazionale croato di grande esperienza si unirà al Club il 1 luglio dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter e ha concordato un accordo che durerà fino al 2024".

Ma il giocatore ha voluto lasciare un messaggio ai tifosi: "Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club. Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendo…È una gioia infinita, che dura una vita, Pazza Inter, amala"

Ma non nasconde la gioia per la nuova avventura: "Sono davvero entusiasta di iniziare con la famiglia Spurs. E' un privilegio lavorare con un tecnico come Conte. All'Inter ha fatto benissimo, vincendo il campionato dopo undici anni: è stata una stagione perfetta e sono molto felice di tornare a lavorare con lui. Quando ho avuto i primi contatti col tecnico e col direttore sportivo ho detto loro che volevo venire in Premier League sin da quando ho iniziato a giocare a calcio in Belgio. E ora è arrivato il momento. "Il mio desiderio è sempre stato quello di giocare in tutte le migliori leghe d'Europa e quella inglese mi mancava".