InvestCorp rinuncia all'acquisto del Milan: trattative interrotte

Investcorp fa un passo indietro. Sfuma definitivamente la cessione del Milan al fondo del Bahrein che da diverse settimana stava trattando con Elliott.

A mettere la parole fine è Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, via Twitter: "Abbiamo avuto delle trattative con Elliott in merito a un potenziale investimento nel Milan. Come può succedere in questi casi, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e oltre".

A questo punto resta in piedi l'ipotesi legata alla RedBird Capital Partners, società che lo scorso anno ha acquisito il 10% del Liverpool per 750 milioni di dollari, fondata dall'ex partner di Goldman Sachs, Gerry Cardinale, e che gestisce sei miliardi di investimenti in settori che vanno dai beni di consumo ai servizi finanziari e delle telecomunicazioni, passando per media e tecnologia. L'intesa potrebbe arrivare per una cifra attorno a 1,3 miliardi di dollari, lasciano una quota di minoranza al fondo Elliott.