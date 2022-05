La sfida scudetto a distanza per Milan e Inter sarà domenica alle ore 18

I 90 minuti che decideranno lo scudetto saranno cominceranno domenica 22 maggio alle 18. La Lega di Serie A ha pubblicato il calendario dell'ultima giornata di campionato. Come ovvio, le sfide decisive verranno giocate in contemporanea.

Così, il fischio di inizio di Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria sarà alle ore 18.

Ma l'ultima giornata sarà anche quella che decreterà la terza squadra che retrocede in serie B. Anche in questo caso le sfide saranno in contemporanea. Sempre domenica, ma alle ore 21 scenderanno in campo Venezia-Cagliari e Salernitana Udinese. Sardi e Campani si giocheranno a distanza la salvezza.

Confermato poi l'anticipo di venerdì 20 maggio alle ore 20.45 della Roma con il Torino, per consentire ai giallorossi di preparare al meglio la finale di Conference League contro il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio.

E' questa l'unica eccezione alla contemporaneità delle sfide decisive per obiettivi del campionato. La Roma infatti fa parte del quartetto che si sta giocando l'accesso a Europa League e Conference League del prossimo anno. Giocheranno invece alla stessa ora, sabato alle ore 20.45, le altre 3: Lazio-Hellas Verona, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Empoli.

Completano il calendario

Sabato 21 ore 17,15: Genoa-Bologna

Domenica ore 12,30: Spezia-Napoli.