Il campionato dà il suo primo verdetto in testa alla classifica. Napoli e Juventus sono matematicamente in Champions League. Con il pareggio di questa sera della Roma, ormai il divario è incolmabile: i giallorossi sono 10 punti dai bianconeri e a 11 dai partenopei. Dunque impossibile raggiungerle nelle 3 giornate rimanenti.

Resta aperta invece la lotta scudetto tra Milan e Inter: le due milanese marciano a grande ritmo e in questa 35esima giornata vincono entrambe. Qualche chanche in più per i rossoneri, anche se l'allenatore Stefano Pioli mostra gande prudenza: il gran premio della montagna è ancora lontano.

Sempre per la testa della classifica, con il pari di oggi la Roma si fa raggiungere dalla Lazio: entrambe sono a 59 punti, anche se la differenza reti premia i giallorossi.

Nella sfida da derby per conquistare l'ammissione all'Europa League, si possono inserire ancora la Fiorentina - nonostante la sconfitta di questa settimana con la capolista Milan - e l'Atalanta, che in questo momento è in una partita in meno, visto che giocherà il posticipo di domani sera contro la Salernitana.