Debutta la nuova maglia dell'Italia: a scacchi e rétro

Mancano poco più di 48 ore. Poi, mercoledì 1 giugno, andrà in scena la “finalissima”, la sfida tra campioni: Italia e Argentina scenderanno in campo alle 20.45 ora italiana. Si giocherà a Wembley in quello stadio dove gli azzurri sono saliti sul tetto d'Europa.

Sarà il confronto tra i campioni dei due continenti: gli azzurri, campioni d'Europa in carica, e gli argentini, vincitori della Copa America.

Una sfida così non si giocava da 29 anni. L'ultima volta vincere il titolo fu l'Argentina di Diego Armando Maradona. E di sicuro questa volta la nazionale sudamericana scenderà in campo ricordando lui, il “pibe de oro”, che è morto un anno e mezzo fa.

L'Italia arriverà in campo con una novità nella divisa: una maglia tutta nuova tirata fuori per l'occasione. Come si vede nel video pubblicato dall'account instagram della Nazionale di calcio, è una maglia a scacchi dal sapore rétro.