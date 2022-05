Serie A, quando la corsa al titolo si decide a Milano

E' raro, ma succede. Nella storia del campionato di calcio è la terza volta che Milan e Inter si giocano il titolo al fotofinish.

La “prima” fu nella stagione 1950-51. I nerazzurri furono campioni d'inverno, ma i rivali due giornate dopo fecero il sorpasso per mantenere la leadership fino alla conclusione della stagione con 60 punti, uno in più dell'Inter. Era il Milan del trio svedese Gre-No-Li, che conquistava uno scudetto lungamente atteso dal 1907.

Scenario inverso nel 1964-65. I rossoneri vanno in testa al giro di boa con cinque punti di vantaggio sui nerazzurri, ma nel girone di ritorno la musica cambia e l'Inter vince il titolo con 54 punti, contro i 51 del Milan. E' il secondo dei tre scudetti della Grande Inter di Helenio Herrera, destinata ad entrare negli annali per i massimi trionfi internazionali.

E siamo all'oggi. Prima dell'ultima giornata il Milan ha 83 punti e l'Inter 81. In calendario Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria. Alla squadra di Pioli basterà un pareggio, perché se entrambe finissero a quota 84, grazie agli scontri diretti sarebbe scudetto per i rossoneri.

Un primato in Europa

Anche se gli ultimi successi sono lontani, Milano mantiene il primato a livello europeo per essere l'unica grande città ad avere due vincitrici della Champions League: l'impresa non è ancora riuscita a Londra, nonostante i molti club in Premier League, né a Madrid, Liverpool e Manchester.