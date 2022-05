Finale Conference League, notte di scontri. Rimpatriati 80 italiani

Notte di violenze e scontri tra tifosi e polizia a Tirana, alla vigilia della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Gli ultras delle due squadre si sono fronteggiati con pietre, bottiglie e bastoni. I tifosi olandesi hanno lanciato bottiglie di plastica e vetro e altri oggetti verso le forze dell'ordine. In altre zone della città sono stati i romanisti a scagliarsi contro la polizia con bastoni e altri oggetti.

La polizia albanese ha reso noto che ci sono almeno 10 agenti e due civili feriti. Inoltre, 48 tifosi italiani e 12 olandesi "coinvolti in atti violenti" sono stati arrestati. La notte della vigilia della finale era la più temuta dalle autorità locali per possibili scontri. Per il giorno della finale Tirana è stata blindata e il centro chiuso al traffico. E' previsto l'arrivo di circa 100mila tifosi nonostante siano stati assegnati solo 4.000 biglietti a ciascuno dei due club.

Intanto la polizia albanese ha rimpatriato in Italia i tifosi violenti fermati ieri dopo gli scontri con la polizia a Tirana che ha provocato una trentina di feriti, 20 dei quali tra gli agenti. Come riportano i media locali nelle prime ore di questa mattina sono tornati indietro e in questo momento sono in viaggio per l'Italia circa 80 tifosi la cui identificazione è avvenuta in collaborazione con Interforce e l'Ambasciata Italiana.

Ovviamente la tensione è altissima, per questo il il vicedirettore della Polizia di Stato albanese, Albert Dervishi, ha lanciato un “appello ai cittadini albanesi: state lontani dalle zone dove ci sono i tifosi olandesi e italiani ed evitate le provocazioni. Ai cittadini italiani e olandesi faccio un altro appello: comportatevi come cittadini europei. Qui la legge sarà rigorosamente rispettata, e non obbedire agli ordini della polizia e resistere agli attacchi alle forze dell'ordine sono reati che secondo la legislazione albanese vanno condannati con una pena fino a sette anni di reclusione”.