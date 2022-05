Calcio: accolta la richiesta, Torino-Roma si giocherà venerdì 20

"Sono uscite notizie non corrette e dunque voglio anticipare che la Roma giocherà l'ultimo giornata contro il Torino venerdì 20 maggio, come è stato chiesto. E' stata una decisione unanime, siamo tutti molto contenti che la Roma disputerà la finale di Conference League e non c'è mai stato nessun dubbio sull'accogliere la richiesta del club".

Lo ha dichiarato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, al termine dell'assemblea svolta al Salone d'Onore del Coni.

"Di venerdì giocherà solamente la Roma, mentre le altre partite si disputeranno tra sabato 21 e domenica 22, ovviamente rispettando il criterio della contemporaneità", ha aggiunto.

L'ultima giornata di campionato è in calendario infatti pochi giorni prima della finale di Tirana di mercoledì 25, dove i giallorossi affronteranno gli olandesi del Feyenoord.