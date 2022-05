Capaci, 30 anni dopo. La vedova dell'agente Schifani: "Fateci conoscere la verità"

Un appello agli uomini di Stato. Anche e specialmente dopo trenta anni.

"Collaborate, fateci conoscere la verità se avete una coscienza”. Così Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, nell’intervista rilasciata a Radio1 Rai.

Sono passati trenta anni da quando il marito, agente della scorta, rimase ucciso nell’attentato a Falcone. Tre decenni in cui la moglie non ha mai smesso di chiedere la verità dietro ciò che accadde il 23 maggio del 1992.

Ai funerali dell’epoca rimase impresso nella memoria degli italiani il suo grido agli autori e mandanti della strage: "Io vi perdono, però dovete mettervi in ginocchio". Oggi il figlio, Emanuele Schifani, è diventato un agente della Guardia di Finanza.

E dai microfoni del Giornale Radio torna con la forza del dolore che non è mai passato a richiamare alla morale gli uomini di Stato, che quello Stato tradirono per primi: Direi di comportarsi degnamente, anche alle forze dell'ordine che indossano la divisa, di non sporcarla come hanno fatto in passato quelli che hanno tradito.

Il mio appello è: cercate di avere una coscienza perché poi andrete a vedervela con Dio".

''Aggiungerei di collaborare e di farci conoscere la verità anche se, a distanza di 30 anni, non credo ci sia una voglia di conoscere la verità perché ci sono coinvolte troppe persone che facevano parte anche dello Stato''.

Di quel 23 maggio, la vedova dell’agente ricorda ''la bara di Vito e di averlo visto con questo panno bianco in viso, e di avergli potuto accarezzare solo la mano. E ho giurato davanti a quella mano che nostro figlio sarebbe diventato una bravissima persona e ho fatto di tutto per farlo crescere nella legalità. Il mio progetto, quello che ho giurato, l'ho portato a termine''.



Sulla scelta di non partecipare alle commemorazioni ufficiali a Palermo, la vedova Schifani ha detto che preferisce “parlare ai ragazzi nelle scuole, mi piace stare coi giovani. Non è che non credo nelle manifestazioni ufficiali, ma non vado perché non mi sento a mio agio dove ci sono tantissime persone solo per le commemorazioni e poi finisce tutto. Io preferisco il 23 maggio andarmene in chiesa e starmene con Dio. Ciò non toglie che queste persone facciano bene, anche mio figlio è andato a Palermo per la commemorazione. Quando ci fu la camera ardente a palazzo di Giustizia, ricordo tantissime persone, tantissimi ragazzi, anche a quella delle scorte che poi morirono in via d'Amelio.

E questo mi è bastato per capire che la folla è solo confusione. La folla per me è terribile, è un fardello che non vorrei portare sempre. Io voglio starmene da sola, vado in Chiesa, sto in famiglia. Non contesto nulla ma non voglio far parte di questa cosa”.