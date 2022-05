Capaci: al via la commemorazione della strage. Applausi e il grazie di Maria Falcone per Mattarella

Le parole della sorella Maria Falcone

"Giovanni non voleva essere un eroe, voleva essere soltanto un magistrato che faceva il suo dovere. Non dobbiamo pensare solo al passato, ma anche al futuro per questa nostra città". Con queste parole Maria Falcone ha aperto le cerimonie per i 30 anni dalla strage di Capaci. La sorella del giudice e presidente della Fondazione Falcone ha ringraziato il Capo dello Stato Sergio Mattarella per la sua presenza. "Ringrazio il nostro Presidente, il cittadino più importante di Palermo, la ringrazio per tornare nella nostra città e non soltanto per il suo passato ma anche per il suo futuro" ha detto.

"Grazie anche ai miei ragazzi, agli insegnanti, alle scuole, che in questi anni hanno fatto una rivoluzione copernicana" ha concluso Maria Falcone.

Il vigile del fuoco che accorse sul luogo della strage di Capaci

Particolarmente toccante la testimonianza di Pino Apprendi, uno dei primi vigili del fuoco a intervenire con la sua squadra sul luogo della strage di Capaci. "Vedevamo i colleghi della polizia nel pieno della disperazione, piangevano. E per noi è stato un intervento veramente complicato. Questo elmetto lo indossavo quando ero in servizio anche in quel 23 maggio, quando per ore abbiamo lavorato per estrarre i corpi degli agenti di scorta".

L’intervento della ministra Lamorgese

A seguire la parola è andata alla ministra degli interni Luciana Lamorgese. "I proventi del denaro illecito rappresenta la protervia delle organizzazioni criminali. Le modifiche normative hanno avuto un seguito dopo il '92, dopo l'eccidio di Capaci, che ha determinato uno scatto della società civile. L'urlo di dolore e la non accettazione della violenza inaudita ha provocato una reazione, perchè si è compreso che la posta era altissima: si trattava di tutelare la libertà dei cittadini", ha detto.

"La Direzione nazionale antimafia - ha proseguito la ministra– è stato il punto fondamentale: sconfiggere la mafia è possibile, è difficile ribellarsi. Ma bisogna riuscire a sconfiggere una mentalità e una cultura. La mafia non è invincibile, è destinata a finire, come diceva Falcone, ma bisogna essere molto vigili sempre, perché le mafie hanno la possibilità e la voglia di adattarsi. Bisogna capire le sembianze che possono assumere nella società civile e nelle istituzioni".

Le parole del sindaco Leoluca Orlando

“Questa città non è più governata dalla mafia, ha reagito dopo il '92 con i lenzuoli bianchi, ha reagito con la catena umana, con Giovanni Paolo II che ha condannato la mafia dopo l'uccisione di don Pino Puglisi, e con l'elezione del novembre del 1993 di una nuova amministrazione in cui il presidente del consiglio comunale era Antonio Caponnetto il leader del pool antimafia. A conferma che la città non era più governata dalla mafia”, ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando alla manifestazione.

"In questi anni -ha proseguito- abbiamo coltivato i diritti alla vita, all'accoglienza, all'essere diversi. Siamo in un momento importante perché dobbiamo evitare di correre li rischio che alle prossime elezioni Palermo possa tornare ad essere governata dalla mafia. Sarebbe certamente un'offesa e un insulto a tutti quanti credono possibile liberare la città dal governo della mafia".