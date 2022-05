Caro ombrelloni: una giornata in spiaggia costerà in media 144 euro a famiglia, erano 109 nel 2021

Passata la pandemia, nell'anno della guerra e dei rincari sarà più costoso anche assicurarsi un posto al sole in uno dei tanti lidi italiani, dove i rincari sfiorano in media il 32% in più rispetto all'estate del 2021. E' la denuncia di Consumerismo, secondo cui le famiglie italiane spenderanno quest'anno per una giornata al mare una media di 144 euro contro i 109 euro di un anno fa. Ombrelloni, lettini e sdraio - scrive l'associazione dei consumatori - "registrano incrementi medi + 20% rispetto allo scorso anno, come confermato dagli stessi gestori di diverse zone d'Italia che hanno parlato di aumenti generati dai maggiori costi a loro carico".

In particolare, per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento medio, si spenderanno, conta l'associazione, "tra i 20 e i 30 euro al giorno, importo che sale a 150 euro nelle strutture superiori". Per l'abbonamento mensile, continua Consumerismo, le tariffe variano tra i 600 e i 900 euro, mentre per quello stagionale il prezzo oscilla tra i 1.500 e i 3000 euro, a seconda delle zone d'Italia e della qualità delle strutture. Anche bere una bibita o mangiare qualcosa, dai piatti caldi ai gelati, nei bar dei lidi costerà di più. In questo caso, secondo l'associazione, i rincari saranno in media del 10% sul 2021. Secondo il report elaborato con dati da fonti pubbliche, sottolineano, una famiglia di quattro persone spenderà anche due euro in più per una colazione a base di cappuccino e cornetto, due euro in più per il carburante, due euro in più per il parcheggio, 5 euro in più per lettini e ombrellone, 5 euro a persona in più per il pranzo.