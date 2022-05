La Casa Bianca smentisce: "L'intelligence Usa non ha aiutato gli ucraini ad uccidere generali russi"

Il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha accusato il New York Times di essere "irresponsabile" per aver pubblicato un articolo nel quale si sostiene che l'intelligence americana ha aiutato l'Ucraina a uccidere generali russi. "Gli Stati Uniti forniscono informazioni sul campo per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese", ha dichiarato la portavoce del Consiglio, Adrienne Watson, ai media americani. "Non forniamo informazioni di intelligence con l'obiettivo di uccidere generali russi", ha sottolineato.

Secondo quanto ha scritto il New York Times, citando alti funzionari americani che hanno parlato a condizione di rimanere anonimi, gli Usa avrebbero fornito informazioni di Intelligence per aiutare le forze di Kiev ad individuare ed uccidere le postazioni di alcuni generali russi in Ucraina. Washington avrebbe fornito dettagli su movimenti e posizione di truppe russe, nonché sul loro quartier generale militare mobile, che Kiev avrebbe poi utilizzato per condurre gli attacchi "chirurgici" che avrebbero portato all'uccisione dei generali russi. Secondo il ministero della Difesa ucraino, sono 12 i generali russi uccisi, ma i funzionari americani si sarebbero rifiutati di precisare il numero dei generali uccisi grazie al loro aiuto.