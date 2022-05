Caso George Floyd, Biden ordina la revisione sull'uso della forza della polizia

A due anni dalla brutale uccisione dell'afroamericano George Floyd, morto soffocato da un agente a Minneapolis, il presidente statunitense, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo che ordina alle agenzie federali di rivedere le prassi in vigore sull'uso della forza da parte degli agenti. Vietate da ora tattiche come la presa al collo, e limitazione delle perquisizioni senza avviso.

Il provvedimento crea anche un database nazionale per tracciare le cattive condotte dei poliziotti, e restringe il trasferimento di equipaggiamento militare ai dipartimenti di polizia.