Caso Petrocelli: bufera nella commissione Esteri, si dimettono quasi tutti i componenti

È stata sconvocata la riunione della commissione Esteri di palazzo Madama prevista per le 12, dopo che la seduta in programma alle 10 non si è svolta perché i senatori non si sono presentati. L'unico presente alla seduta, oltre il presidente Vito Petrocelli, era il senatore del M5s Alberto Airola.

Una tensione che si protrae da giorni e che ieri aveva determinato l'annuncio di dimissioni da parte dei vari componenti contro le posizioni espresse da Vito Petrocelli sulla guerra in Ucraina, a cui si chiede da giorni di lasciare la presidenza. Petrocelli si è sempre rifiutato di dare le dimissioni dalla carica, sebbene richieste anche dal suo partito, il M5s.

Sono quelle di Pierferdinando Casini, a quanto si apprende da fonti parlamentari, le prime dimissioni giunte ufficialmente alla Presidenza del Senato. Le lettere dei vari componenti sono arrivate ai capigruppo questa mattina già da Pd e Lega. "Abbiamo già rassegnato le nostre dimissioni nelle mani della Presidente del gruppo Simona Malpezzi e non parteciperemo ai lavori della Commissione Esteri finché non si risolverà la questione della presidenza Petrocelli", spiega il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione.

Così anche i senatori della Lega che fanno parte della commissione Esteri - Tony Chike Iwobi, Stefano Lucidi, Matteo Salvini e Manuel Vescovi - hanno firmato la lettera di dimissioni dal loro ruolo. Lo riferisce la Lega in una nota. Scelta condivisa anche da Fratelli d'Italia: "Ho rassegnato le mie dimissioni, come unico componente di Fratelli d'Italia, dalla commissione Esteri del Senato", annuncia Adolfo Urso. "Abbiamo il dovere di garantire la piena operatività della Commissione in un momento così importante nelle relazioni internazionali del nostro Paese. Ma soprattutto - rileva ancora - è necessario che la presidenza della Commissione ritorni a svolgere quel ruolo di garanzia e di terzietà che di fatto Petrocelli non esprime più e dal quale, inoltre, gli stessi componenti non si sentono rappresentati".

Di coesione all'interno della maggioranza parla Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva: “La vicenda Petrocelli dimostra ancora una volta come la maggioranza che sostiene Draghi sia nei fatti solida e coesa, molto di più che se ascoltiamo le dichiarazioni di Conte o Salvini delle ultime ore. Alcune forze politiche si sentono già in campagna elettorale e può tornare in auge l'asse gialloverde , però faccio notare che sui provvedimenti a sostegno dell'Ucraina non sono mai mancati voti in parlamento , così come sul posizionamento del Paese riguardo al conflitto”.

Ma a complicare il quadro di tale coesione resta la tensione con il Movimento Cinque Stelle, e le difficoltà che ci sono al suo interno. "Non mi sono ancora dimesso", dice il senatore M5s Alberto Airola arrivato a Palazzo Madama per la convocazione della commissione Esteri. "Sono molto combattuto - spiega - per la stima che ho verso i miei colleghi e verso Giuseppe Conte. Sono consapevole, al di là delle dichiarazioni di Petrocelli, che un mio gesto potrebbe indebolire la linea politica del Movimento, ma sono in forte difficoltà verso quello che potrebbe costituire - aggiunge a proposito della possibile destituzione del presidente della commissione Esteri - un gravissimo precedente per il futuro democratico dei lavori parlamentari. Temo un possibile opportunismo politico degli altri partiti che - argomenta ancora Airola - potrebbero ambire alla presidenza della commissione Esteri in questo delicatissimo momento di guerra".

Il presidente Petrocelli resta comunque fermo nella sua posizione: "Non mi dimetterò e in ogni caso farò ricorso alla Corte Costituzionale" dice al termine della Commissione esteri che non si è svolta. "Non farò ricorso sulla decisione - ancora non ufficializzata - dell'espulsione dal Movimento 5 Stelle. Faccio politica da quando ho sedici anni e sono abituato a tutto ma credo che" la decisione di rimuovermi dalla presidenza della commissione "potrebbe creare un pericoloso precedente, mi fa un po' pena la situazione per la struttura di questa istituzione. Sarà sicuramente un caso studio per la giurisprudenza. Forse, siccome siamo in clima di guerra, qualcuno potrebbe pensare sia utile eliminare un pericoloso filo-russo e filo-putiniano, io credo che in realtà sia stato montato tutto", ha concluso.