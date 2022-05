Centinaia di cadaveri di soldati russi identificati "digitalmente": le foto mandate alle famiglie

Gli ucraini hanno inviato immagini di cadaveri alle famiglie dei soldati russi.

In un reportage della CNN ,l’inviata Sara Sidner, partendo dal treno merci refrigerato dove sono stati ammassati circa 300 corpi di soldati russi, ha risalito la filiera che ha portato all’identificazione dei militari. Il tutto è basato su una tecnologia di riconoscimento facciale. Nel 2020 esce un documento interno firmato dai rappresentati Huawei, poi rimosso dal sito, in cui si parla del software, testato dalla compagnia cinese, per il riconoscimento facciale che può mandare un segnale di allarme alle autorità quando il sistema rivela i tratti del volto di un membro dell'etnia uigura, originaria della regione autonoma cinese dello Xinjiang, popolazione su cui è testato. Il documento viene condiviso anche dal Washington Post. Il sistema può riconoscere, nella folla, una persona valutarne l’età, il sesso e l’etnia.

Un sistema che logicamente non è solo appannaggio della Cina o di Huawei. Tanto che si può approssimativamente dire che nel 2021 nel mondo c’era circa 1 miliardo di telecamere di questo tipo e se si considerano smartphones e telecamere private si raggiungeva il numero di 45 miliardi.

Il Mistero dello trasformazione digitale ucraina ha in dotazione uno di questi sistemi ed è così che ha incrociato i dati e le immagini per confermare le loro identità utilizzando i social media ( la ricerca attraverso i nuovi media è diventata quasi di routine anche nelle forze dell'ordine per operazioni sulla criminalità organizzata o per risse nei grandi eventi). Secondo quanto riferito, il ministero ha identificato oltre 300 corpi. Sono state anche contattate le famiglie in Russia: alcune si sono dichiarate disposte a voler andare a riprendere il corpo del proprio congiunto.

Con questa tecnologia il Procuratore di Bucha, Ruslan Ktavchenko, ha raccontato alla CNN come sono stati identificati i soldati russi accusati di brutali omicidi nel suo territorio.

