Champions donne: il Lione trionfa, Barcellona ko 3-1 a Torino

L'Olympique Lione vince per l'ottava volta nella sua storia la Champions League femminile battendo 3-1 il Barcellona, campione in carica, nella finale allo Juventus Stadium di Torino.

Di fronte a 35mila spettatori, per la maggior parte di fede catalana (oltre 15mila), le francesi hanno ipotecato la vittoria nel primo tempo, favorite dall'eurogol a inizio partita di Henry, che con un bolide da fuori area ha sbloccato subito il match dopo sei minuti. L'OL ha poi raddoppiato con un colpo di testa di Hegerberg al 23', dopo un'uscita errata del portiere, per poi calare il tris poco dopo la mezz'ora con un tocco da due passi a porta vuota di Macario.

Le blaugrana sono comunque riuscite ad accorciare le distanze con la loro miglior giocatrice, Alexia Putellas, prima dell'intervallo. Nella ripresa però il forcing del Barcellona, spinto da un tifo assordante, non è bastato per riaprire definitivamente la partita. Al triplice fischio finale, ancora una volta, a far festa è l'Olympique Lione.