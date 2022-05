Che cosa sta succedendo in Corea del Nord dopo il primo grande focolaio di Covid

Il Covid circola in Corea del Nord almeno dalla fine del mese scorso. Il bollettino della Kcna, l'agenzia di stampa nordcoreana, riporta oggi 6 morti per “febbri alte”, di cui una positiva alla variante Omicron, 18 mila persone con febbre e oltre 187 mila in isolamento. Sempre stando alla Kcna "da fine aprile una febbre, di origine ignota, si è diffusa in modo esplosivo" in Corea del Nord, che conta circa 25 milioni di abitanti, "con oltre 350.000 persone" contagiate "in poco tempo", tra le quali "almeno 162.200 sono guarite".

Dopo aver negato la presenza del Covid nel Paese e aver rifiutato ogni tipo di aiuto umanitario e i vaccini, Pyongyang ha confermato la presenza del virus due giorni fa in occasione della visita di Kim Jong-un al centro per la prevenzione delle epidemie. In una riunione d'emergenza al Politburo, il leader, per la prima volta ritratto con indosso la mascherina, ha invitato ad agire rapidamente per "eliminare il virus e ridurre i disagi al popolo" senza risparmiare critiche ai funzionari sanitari per non aver individuato i “punti vulnerabili nel sistema di prevenzione”.