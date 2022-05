Chiuse in Italia tutte le sale LAN ed eSport

Sta provocando un terremoto sul web la disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di bloccare l'attività si sale LAN ed eSport in tutta Italia a seguito di un esposto di un amministratore di una società di sale giochi basate sul gioco tipo slot e betting. Il problema è nella definizione presente nella legge delle attività che possono essere presenti in queste sale giochi. Essendo una legge scritta nel 2003 fa ancora riferimento a giochi come il biliardo , il calcio balilla ed addirittura elettrogrammofoni , ma non menziona minimamente postazioni PC , Console di gioco o simulatori . Il punto è che per la legge gli apparati devono essere omologati, certificati e non manomissibili dai gestori delle sale giochi. Questo era necessario in un mondo in cui l'apparecchiatura poteva dare l'opportunità di una vincita al giocatore, oppure manomettere la durata della partita poteva garantire un guadagno extra al gestore.

Come funzionano le sale LAN e eSport

Nelle sale LAN, cioè posti in cui sono presenti alcuni (o anche molti) computer collegati alla rete internet, non si ha l'opportunità di vincere qualcosa. Sono usati da utenti che magari non avendo a casa un'apparecchiatura abbastanza performante o una connessione abbastanza veloce si recano in questi posti per godere di esperienze di gioco più soddisfacenti pagando un noleggio orario. Ma vengono usate anche da persone che, in ambito lavorativo o di studio, abbiano bisogno di macchine più potenti per far girare programmi più esigenti come, ad esempio, quelli di modellazione di grafica 3D, o di editing video.

Altra differenza di utilizzo tra queste strutture ed una sala giochi di tipo betting, per esempio, è che una parte dell'attrezzatura la mette a disposizione il gestore ed un'altra il cliente. Facciamo l'esempio di un videogioco. Oggi quasi tutti i videogiochi sono giocati online contro altri giocatori e sono quindi esperienze aggreganti di gruppo. Il gestore mette a disposizione la macchina fisica ed il software per accedere alla rete di gioco di quel video gioco specifico, ma l'account (l'identità digitale del giocatore) è di proprietà del giocatore, che può accedere con il suo account all'online di quello specifico gioco da qualsiasi postazione. Discorso simile può essere fatto con i programmi di grafica o editing, non con finalità ludica quindi, la cui licenza è appunto di titolarità del singolo utilizzatore. Oppure per l'utilizzo di hardware particolari come le stampanti 3D.