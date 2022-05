Chiusure in rialzo, sale il petrolio

Ottime chiusure per le borse europee, che hanno accelerato al termine di una seduta positiva. Milano ha guadagnato l'1,12%, Francoforte è la migliore a +1,59%; bene anche Parigi a +1,30% e Londra a +0,72%.

A Piazza Affari il titolo migliore è stato Nexi (+4,19%) mentre il più pesante è Hera (-1,65%). Eni – che ha annunciato i due conti in euro e rubli per il pagamento del gas – ha guadagnato lo 0,7%.

Buoni i dati macroeconomici in arrivo dagli Usa, sia sul fronte delle vendite al dettaglio sia sulla produzione industriale. Wall Street aumenta la velocità di crociera: il Dow Jones è in rialzo dello 0,66%, il Nasdaq guadagna quasi due punti, in attesa delle parole di Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve.

Materie prime ancora volatili a causa della guerra. Il petrolio torna a correre: brent e greggio americano quotano entrambi quasi 115 dollari al barile. Il gas naturale rialza la testa e sfiora i 96 euro per megawatt/ora.