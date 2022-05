25 maggio - Diciassettesima tappa: da Ponte di Legno a Lavarone - 168 km

Tappa di montagna divisa in due parti. 168 km per un dislivello di più di 3.700 metri. Partenza all’insù verso il Passo del Tonale seguita da un tratto di oltre 70 km sempre sostanzialmente in discesa attraverso Valle di Sole e Val di Non.

Superato l’Adige si scala la salita di Palù di Giovo passando nella Valle di Mocheni per raggiungere Pergine Valsugana. Le due salite finali sono il Valico del Vetriolo lungo e pedalabile (7% medio circa) e la salita del Menador (Kaiserjägerstrasse) con tratti stretti, gallerie intagliate e pendenze sempre oltre il 10%. Scollinato Monterovere pochi chilometri ondulati portano all’arrivo.