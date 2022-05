6 maggio - Prima tappa: da Budapest a Visegrad - 195 km

La prima tappa del Giro vive di elettricità dal primo chilometro, perché la prima maglia rosa vale tantissimo. Non è una giornata per velocisti puri, ma per scattisti e attaccanti potenti. Gli ultimi 5600 metri sono in salita: i primi 2 km al 2,6% medio, poi gli ultimi 3 sono al 5,1% medio, con punte dell’8%. L’arrivo è in cima al Castello di Visegrad, una delle fortezze meglio conservate d’Europa, con un panorama affascinante sul Danubio, tra atmosfere medievali, tornei di falconeria e vestiti d’epoca. Il Castello risale a metà del 1200, quando i Mongoli si erano avvicinati pericolosamente al cuore dell’Europa.