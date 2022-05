10 maggio - Quarta tappa: da Avola a Monte Enna Nicolosi - 172 km

La prima delle due frazioni siciliane: 3.500 metri di dislivello e arrivo in salita sul vulcano più alto d’Europa. Da Avola si muove verso il centro del Barocco siciliano a Noto per toccare le zone di Pantalica e Vizzini. L’avvicinamento al vulcano è un continuo saliscendi, e la salita finale, che si conclude al rifugio Sapienza come in altre occasioni, affronta un percorso inedito. L’ascesa all’Etna misura 22,8 chilometri, con un dislivello di 1.358 metri: pendenza media del 5,9% e punte del 14% a 9 km dal traguardo dopo il bivio per l’Osservatorio. La salita parte da Biancavilla come nel Giro 2018. Ultimi 200 metri al 3%.