24 maggio - Sedicesima tappa: da Salò a Aprica - 202 km

La sfida è con le Alpi. Probabilmente uno dei tracciati più impegnativi di questa edizione. Il dislivello è di 5.250 metri. La salita comincia subito in Valsabbia fino alla prima asperità del Goletto di Cadino con una salita di circa 30 km che porta a quasi 2.000 m.

Dopo la discesa in Val Camonica e la risalita fino a Edolo, inizia la scalata del Passo del Mortirolo. Il versante è quello di Monno, che a 3 km della vetta diventa stretto e ripido. Discesa su Grosio molto impegnativa con strada stretta e in alcuni punti piuttosto ripida.

Dopo il tratto pianeggiante si affronta la salita di Teglio (anche in questo caso strada abbastanza ristretta e con tratti oltre il 15%). Discesa veloce su Tresenda per affrontare la salita finale del Valico di Santa Cristina. La prima parte è larga e ben pavimentata per diventare più stretta una volta deviato verso la vetta. La salita si snoda a tornanti dentro il bosco con pendenze elevate.

La discesa dal Valico di Santa Cristina, che porta a 1.500 m dall’arrivo, è molto impegnativa: carreggiata ridotta e pendenza abbastanza elevata. Entrati nel tratto finale la strada sale costantemente fino alla linea di arrivo.