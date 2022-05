13 maggio - Settima tappa: da Diamante a Potenza - 196 km

Giornata molto complicata, la prima con un dislivello davvero impegnativo. Si attraversa l’appennino lucano e l’avvio lungo il mare costituisce l’unica parte pianeggiante. Dopo Maratea la sequenza di asperità, più o meno impegnative, è ininterrotta. Si scala il passo della Colla che porta a Lauria dove si affronta Monte Sirino (25 km alla media del 3,8%: qui vinse Rebellin nel 1996) ; da Viggiano si scala la breve e impegnativa Montagna Grande di Viggiano, infine l’ultima salita, Sellata, per raggiungere Potenza. Tantissime curve per una tappa trabocchetto dove non c’è pianura. Su queste strade Vittorio Adorni costruì il trionfo nel Giro 1965.