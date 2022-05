Il Giro in musica

Oggi prima tappa del nostro “Giro in Musica” quasi completamente percorsa nelle Marche. Sempre in compagnia compagnia della musica scelta da Roberto Testarmata e Nicola Pigini, Dj della Carovana del Giro d'Italia 2022.

Appena passato il confine abruzzese, ci siamo imbattuti nella provincia di Ascoli Piceno. Qui nasce uno dei bassisti più famosi d’Italia: sto parlando di Saturnino, storico bassista di Lorenzo Jovanotti . Ascoltiamo uno dei suoi giri di basso più famosi e lo dedichiamo a tutti quei corridori che puntano sempre alla fuga e sanno che per arrivare in fondo devono pensare positivo…e allora “ Penso positivo ”

Ora alziamo i beat ed entriamo in provincia di Ancona. Nel 1990 due giovani precursori della musica House Italiana compongono un pezzo che diventò un tormentone mondiale tanto da ricevere il disco di platino e da entrare nelle classifiche mondiali pop al fianco di nomi come Michael Jackson. Loro sono Davide Domenella e Danny Losito, meglio conosciuti come Double Dee e questa è Found Love.