Il Giro in musica

La tappa di oggi si snoda in Emilia Romagna, da Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia, per un totale di 204 chilometri. Un viaggio in compagnia della musica scelta da Roberto Testarmata e Nicola Pigini, Dj della Carovana del Giro d'Italia 2022. La gara passerà per Bologna e per i comuni di Toscanelli di Dozza, Castel San Pietro Terme, Ozzano nell'Emilia, San Lazzaro, Bologna, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore. Un percorso che ci offre la possibilità di rendere omaggio al Re di un genere musicale che è nato proprio qui verso la fine del diciannovesimo secolo: il liscio con Raoul Casadei che ascoltiamo con la sua “Romagna Mia”.