Il Giro in musica

Oggi la corsa rosa è partita da Parma, città che ha dato i natali a due grandi ciclisti come Vittorio Adorni e Adriamo Malori ma anche a due miti della musica classica: Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini e allora ecco il coro del Nabucco di verdi “Va pensiero” diretto proprio dal M° Toscanini. Comincia in grande il viaggio in compagnia della musica scelta da Roberto Testarmata e Nicola Pigini, Dj della Carovana del Giro d'Italia 2022.