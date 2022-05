Il Giro in musica

La tappa 15 ci porta in Val d'Aosta, un tappone in montagna in compagnia della musica scelta da Roberto Testarmata e Nicola Pigini Dj della Carovana del Giro d'Italia 2022. Un percorso impegnativo tra le province di Torino e Aosta e proprio di Torino è un artista che insieme a Francesca Michielin lo scorso anno ci ha regalato un brano che ha i beat giusti per andare in salita proprio come hanno fatto oggi i nostri corridori. Samuel e Francesca Michielin con la loro “Cinema”.