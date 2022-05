Il Giro in musica

Dopo il riposo si riparte con questo tappone di montagna, che vede tra le altre la scalata al mitico Mortirolo. La musica scelta da Roberto Testarmata e Nicola Pigini, Dj della Carovana del Giro d'Italia 2022, ci accompagna in questa che è considerata una delle salite più dure nel ciclismo. A questo vogliamo dedicare un pezzo: abbiamo scelto un mito della musica Soul. Lui è Marvin Gaye insieme a Tammi Terrell e questa è la sua “Ain’t no mountain high enough".

Ripartiamo con il nostro Giro in Musica da Brescia città natale di un giovanissimo artista che nell’estate del 2021 in coppia con Sfera Ebbasta ha scalato la vetta della single hit italiana con uno dei brani più suonati e ascoltati in tutte le radio. Lui è Blanco e questa è la sua “Mi fai Impazzire” che noi oggi dedichiamo al vincitore di questa tappa pazzesca.

E ora è il momento di una delle Band Rock Italiane più note. Bresciana come il loro leader Omar Pedrini ci ha regalato una canzone che ha un titolo che chi va in bici sa quanto vale e che oggi dedichiamo ai corridori per le prossime tappe. Loro sono i Timoria e questa è “Senza Vento".