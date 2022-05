Il Giro in musica

Oggi tappa che corre quasi tutta in Trentino. Roberto Testarmata e Nicola Pigini hanno scelto di celebrare un genio della musica nato nella Regione, ad Ortisei nel 1940. Il suo nome è leggenda: Giorgio Moroder. Viene considerato a livello mondiale uno dei musicisti più innovativi e influenti nell'ambito della musica elettronica e della disco music. Nel corso della sua carriera ha collaborato, solo per citarne alcuni, con artisti top tra cui Barbra Streisand, Britney Spears, Chaka Khan, Donna Summer, Janet Jackson, David Bowie, Freddie Mercury e i Daft Punk . Tra le sue collaborazioni quella con Donna Summer la regina della disco anni 70, è certamente quella più conosciuta e allora sentiamo una hit mondiale: “I feel love".

Ripartiamo con l’omaggio a Moroder con un brano che nel 1983 gli è valso l’Oscar come miglior canzone per il Film “Flashdance". Lei è Irene Cara e questa è “What a feeling”.

Per il quarto album dal titolo Random Access Memories , i Daft Punk , duo leggendario della dance elettronica mondiale, hanno voluto anche loro fare un omaggio al genio di Giorgio Moroder invitandolo a partecipare come guest alla terza traccia dell’Album intitolata “ Giorgio by Moroder” , dove l’artista racconta in prima persona gli inizi della sua carriera.

E chiudiamo con un brano di questo incredibile artista cantato da Limahl: “Never ending story” che tradotto significa “la storia infinita” proprio come la carriera del grandissimo Giorgio Moroder e come quella del Giro d’Italia che non a caso ha scelto come premio finale per la maglia rosa il meraviglioso Trofeo Senza Fine su cui scrivere il nome del vincitore….all’infinito!