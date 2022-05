Il Giro in musica

Ripartiamo con il nostro Giro in Musica in compagnia dei brani scelti da Roberto Testarmata e Nicola Pigini.

Oggi si parte con un omaggio ad un’artista che negli anni 80 è stata la regina della Dance raggiungendo i vertici delle classifiche italiane e internazionali. Ha vinto anche un Sanremo nel 1995: è Ivana Spagna con “Call me” che dedichiamo al CT Bennati perché in tanti vorrebbero essere chiamati da lui in Nazionale.

Oggi tappa che si snoda in prevalenza in territorio veneto e il nostro Giro in Musica continua con un giovane artista eccentrico e sempre pronto a stupire con i suoi look e le sue performance: Achille Lauro, che ascoltiamo con “Domenica” presentata all’ultimo Sanremo, che dedichiamo alla Maglia Rosa odierna, la porterà ancora sulle spalle Domenica a Verona?

Ci spostiamo in provincia di Treviso, a Castelfranco Veneto, dove è nata una cantante nota per il suo stile dissacrante e ironico, che è anche stata una delle prime a capire l'importanza dell'immagine. All’avanguardia e aggressiva nelle sue performance sul palco. Stiamo parlando di Donatella Rettore che ascoltiamo in coppia con Ditonellapiaga con la loro “Chimica”.