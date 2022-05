Il Giro in musica

La musica scelta da Roberto Testarmata e Nicola Pigini , Dj della Carovana del Giro d'Italia 2022, ci accompagna ancora una volta tra le salite di questa diciannovesima tappa. Oggi la Corsa rosa arriva in Friuli con un piccolo sconfinamento in Slovenia. Per iniziare il nostro Giro in musica abbiamo scelto di fare un omaggio ad un artista che è nato a Pola nel 1933 quando la città era ancora in territorio italiano. Si tratta di un cantautore che ci ha lasciato delle meravigliose canzoni, Sergio Endrigo. Tra le tante abbiamo scelto “L’arca di Noè” che dedichiamo ad Andrea “Brontolo” Noè che è stata la maglia rosa più anziana al Giro nel 1998.

Ripartiamo con il nostro Giro in Musica che oggi come la corsa sconfina in Slovenia per salutare un duo di giovanissimi artisti sloveni che nascono in ambiente classico ma con i loro Violoncelli stanno facendo impazzire il pubblico a tempo di Rock. Le loro date sono sempre sold out in tutto il mondo. Parliamo dei 2 CELLOS e dal loro repertorio abbiamo scelto la loro versione di “Seven Nation Army” dei The White Stripes.