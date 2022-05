Il Giro in musica

Penultima puntata del Giro in musica in compagnia di Roberto Testarmata e Nicola Pigini, Dj della Carovana del Giro d'Italia 2022. Domani si festeggeranno le maglie e i vincitori del Giro, oggi la puntata è dedicata al Team de #laltroprocesso. Andiamo quindi ad iniziare con l’omaggio alla nostra Giada Borgato in rappresentanza di tutte le altre campionesse che sono state qui con noi a commentare questo Giro d’Italia 105. E allora per Giada abbiamo scelto di Chaka Khan, io sono ogni donna: "I’m every woman”.

E adesso è il turno di un campione che deve un po’ ripassare la materia musica se vuole ambire al titolo di campione del Giro in Musica ma tanto lui la maglia rosa, quella vera, l’ha vinta sul serio e il suo nome è inciso per sempre sul Trofeo Senza Fine…è il mitico Stefano Garzelli e a lui dedichiamo “Born for this” dei Outskrts.

E' il momento di un uomo che con le parole ci incanta: Fabio Genovesi. Quando ci racconta le sue storie si percepisce l'amore per quello che fa e per il ciclismo. A lui, amante della musica anni '70, regaliamo "Love is in the air" di John Paul Young.