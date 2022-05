Il Giro in musica

Ci siamo: è il momento di tirare le somme e noi del Giro In Musica oggi festeggiamo in musica le maglie dei vincitori delle varie classifiche. Siccome gli ultimi ci stanno simpatici e siccome la Maglia Nera non la assegnano più lo festeggiamo noi, Roger Kluge è stato il più lento di tutti ed è arrivato ultimo. Per lui c’è Tullio De Piscopo con “Andamento Lento”.

E ora è il turno del più giovane, la Maglia Bianca di questo Giro 105, Juan Pedro Lopez, per lui arriva “Youngblood” dei 5 Second of Summer.

Passiamo al Re delle montagne e al suo simbolo, la Maglia Azzurra, Koen Bouwman, per lui abbiamo scelto “Salirò” di Daniele Silvestri.

Passiamo ora alla maglia ciclamino, è lui che ha totalizzato più punti in questo giro, è lui il re degli sprint, Fuochi d’artificio per Arnaud Démare! Fireworks – Purple Disco Machine.

E ci siamo è il momento del più forte di tutti quello che indossa la Maglia Rosa e che vedrà il suo nome inciso sul Trofeo senza Fine. Quel trofeo che tra le mani, ti eleva di diritto tra gli eroi del ciclismo. Per lui,Jay Hindley, c’è David Bowie - Heroes.