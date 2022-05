29 maggio - Ventunesima tappa: da Verona a Verona - 17,4 km

Gran finale con arrivo all'Arena di Verona. Frazione a cronometro sul Circuito delle Torricelle, lo stesso dei Mondiali ma percorso in senso antiorario. Prima parte per vialoni rettilinei e molto larghi. Poi 4,5 km di salita al 5% con alcuni “scalini” e con carreggiata più stretta della prima parte. Scollinamento alla Torricella Massimiliana con cronometraggio intermedio.

Seguono 4 km di discesa su strade come quelle della salita. Ultimi 3 km lungo le vie cittadine con alcune curve ad angolo retto. Arrivo in Piazza Bra e poi Arena.