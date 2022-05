Cile: le prime “turbolenze” del governo di sinistra di Gabriel Boric

Gabriel Boric è il più giovane presidente nella storia del Cile. A solo 36 anni l’ex leader studentesco ha entusiasmato diversi settori che lo vedono, non solo in America Latina, come la “nuova stella” della sinistra. Nonostante ci sia ottimismo per la gestione moderata dell’ex deputato cileno, è proprio la svolta a sinistra di un paese cresciuto economicamente sotto il capitalismo, a destare sui mercati nell’ultimo decennio alcuni timori.

Il nuovo presidente cileno ha sorpreso con i suoi discorsi attaccando senza ambiguità l’invasione russa in Ucraina con la promessa di difendere i diritti umani in qualsiasi parte del mondo.

A più di un mese dal suo insediamento il governo Boric ha dovuto affrontare, nonostante le forti critiche al suo mandato, la profonda crisi che sta attraversando il paese aggravata da un panorama economico interno e globale estremamente complicato e dalla ripresa dovuta all’impatto della pandemia di Covid-19. Tutto questo ha fatto presagire un inizio difficile.

Il giovane Boric non ha un’esperienza amministrativa forte, ma è pieno di entusiasmo, freschezza e innovazione. Tuttavia, gran parte dei problemi dell'esecutivo derivano dai suoi stessi errori, e non tanto dall’eredità del passato.

Gabriel Boric ha annunciato che il Cile voterà, come da promessa fatta in campagna elettorale, la nuova Costituzione il 4 settembre. Nonostante un recente sondaggio abbia segnato la vittoria del "no" alla nuova Magna Carta, il Presidente ha rassicurato che verrà modificato "il necessario" affinché la nuova Costituzione vada avanti.

Secondo gli analisti la nuova Costituzione potrebbe trovarsi di fronte a due gravi pericoli: il primo la nascita di un testo contraddittorio, radicale e stridente che condurrebbe l’esecutivo a una situazione di ingovernabilità; la seconda è che per lo stesso motivo, ma soprattutto a causa di una formazione situata più a sinistra dell'elettorato cileno nel suo insieme, potrebbe essere bocciata dagli elettori a settembre.

A circa due mesi di governo a farla da protagonista è stata la ministra cilena dell'Interno Izkia Siches, travolta da una polemica che ha poi dovuto smentire in parlamento riguardo la gestione irregolare della migrazione del precedente governo di Sebastián Piñera: “È stata effettuata una sorta di esercitazione di espulsione su un volo che sarebbe decollato e poi rientrato nel paese con tutti gli immigrati. È un atto gravissimo”.

La stessa ministra nei suoi primi incontri istituzionali si è recata alla città di La Araucania, nel sud del paese, per incontrare una famiglia di una giovane indigena uccisa dalle forze di polizia nel 2018, ma al suo arrivo a riceverla c’erano posti di blocco, barricate e spari in aria: "Finché ci saranno prigionieri politici mapuche, non ci sarà dialogo". È una regione colpita dal conflitto tra lo Stato cileno e il popolo mapuche per la contesa delle terre ancestrali, una situazione pericolosa aggravata dal traffico di legname, di droga e da altri crimini. Un duro colpo sulla realtà cilena, viste le grandi aspettative sul giovane presidente di sinistra.

Anche la riforma del piano pensionistico sembra aver impensierito il parlamento che ha bloccato l’emendamento con una prima bocciatura definendolo “dannoso” e controproducente per un’inflazione che già si attesta a livelli record. Nonostante tutti avessero grandi aspettative da questo nuovo cambio di rotta, il caso Cile rimane un caso sconcertante: “È proprio come decollare con un aereo nonostante la turbolenza” - ha definito lo stesso presidente cileno Boric nel suo primo mese al ‘Palacio de la Moneda’, facendo fatica a nascondere un panorama che genera “ansia e incertezza”. Il nuovo presidente ha riconosciuto le difficoltà nel processo di insediamento, ma ha promesso di cambiare ‘rumbo’. Gli errori ministeriali e la perdita di controllo dell'agenda appaiono come le sfide principali.

Abbiamo incontrato Joaquín García–Huidobro, scrittore, professore dell’Istituto di filosofia presso l’‘Universidad de los Andes’ e analista politico del giornale ‘El Mercurio’ del Cile.

A più di un mese dell'insediamento del nuovo governo in Cile, come sta vivendo Gabriel Boric la sua luna di miele?

Mai da quando esistono i sondaggi noi cileni abbiamo assistito a una così breve luna di miele tra il presidente eletto e i cittadini. A dicembre ha vinto le elezioni presidenziali con un magnifico risultato (59,9%). Nei sondaggi di questa settimana appare con un indice di approvazione del 24,2%. Non so se c'è stata una luna di miele, in ogni caso è già finita. È curioso che un raggruppamento progressista che ha sempre guardato con favore alla fluidità delle relazioni affettive debba ora subire questo fenomeno in prima persona. Boric gode di un buon consenso nella fascia della popolazione al di sotto dei 25 anni di età e una totale disapprovazione da parte della fascia della popolazione di età superiore ai 50 anni.

Alla luce della crisi globale che stiamo vivendo, quali innovazioni sta mettendo in atto il governo cileno?

Prima di tutto Boric segue il modello del ‘Podemos’ spagnolo. É questa la sua fonte di ispirazione. Ma i suoi alleati principali sono i comunisti cileni, che sono abbastanza ortodossi. La famosa Camila Vallejos, la leader studentesca più famosa del mondo nel 2011, festeggia il compleanno di Lenin che considera suo punto di riferimento. Per un europeo è abbastanza facile riuscire a comprendere Boric; basta pensare ai giovani del maggio del ’68, i loro discorsi sono molto simili a quelli di Boric. Lui viene dal mondo delle assemblee studentesche. La coalizione dei partiti che sostiene Boric viene dalla borghesia, non dal proletariato come i socialisti o i comunisti. Boric appartiene ad una borghesia progressista molto simile a quella che possiamo trovare nei paesi europei.

E quale sono le cose che sta portando avanti?

In 50 giorni di governo ha presentato solo quattro disegni di legge. In ogni caso, queste settimane hanno visto un'enorme enfasi le questioni di genere. Non mi riferisco qui solo alle questioni che riguardano le donne, ma soprattutto alle cosiddette minoranze sessuali.

Recentemente il parlamento cileno ha respinto il progetto del presidente Boric sul ritiro dei fondi pensione. Secondo lei Boric non si aspettava questa prima "turbolenza" politica?

Quando era deputato Boric ha sostenuto i prelievi dai fondi pensione anche se ha dichiarato che erano una cattiva politica pubblica, ma il suo elettorato gli ha chiesto di farlo. Come presidente si è opposto a questa iniziativa perché, tra le altre conseguenze, avrebbe portato all'inflazione e non era più necessaria (il Cile è uno dei paesi del continente che ha fornito il maggior numero di aiuti sociali durante la pandemia). Tuttavia, poiché pensava che la sinistra non l'avrebbe appoggiato, ha presentato il suo progetto di ritiro delle pensioni, che era meno estremo di quello esistente. Per vari motivi è stato respinto e questo lo ha lasciato in una situazione molto scomoda.

Il potere in Cile è rappresentato dall'attuale presidente Broric, dal parlamento e dall'assemblea costituente. Non pensa che ci siano incroci di potere che rendono difficile governare il paese?

Quello che lei sottolinea è giusto. Abbiamo una Convenzione Costituente che si sta scatenando: ogni settimana arriva con proposte più radicali. Questo corpo è dominato da gruppi molto estremi che sembrano vivere in una realtà parallela. I sondaggi mostrano una crescente disapprovazione del loro lavoro: il 55,2% degli intervistati dice di avere poca o nessuna fiducia nella Convenzione. Nel Congresso Boric è in minoranza e se vuole fare dei cambiamenti dovrà negoziare con la destra e le forze del centro-sinistra tradizionale (Democrazia Cristiana)

Non le sembra troppo presto per dire che c’è crisi?

È in una crisi d'identità permanente: per vincere il secondo turno delle elezioni presidenziali Boric ha moderato notevolmente il suo discorso. Penso che il suo cambiamento sia stato sincero, ma il conglomerato che lo sostiene, specialmente il partito comunista, mantiene posizioni molto estreme. Corre lo stesso rischio che ha portato alla rovina il governo di Salvador Allende, che ha finito per essere abbandonato dai partiti che lo sostenevano. Diventarono sempre più estremi, non smisero di combattere tra di loro e alla fine il loro progetto crollò con il colpo di stato militare del 1973.

Possiamo stare tranquilli che la nuova costituzione in Cile sarà approvata il prossimo settembre?

Negli ultimi sondaggi il 40,5% dei cileni dice che la respingerà, contro solo il 29,1% che è incline ad approvarla. Anche se c'è un'alta percentuale di elettori indecisi, è chiaro che i cileni non sono affatto rassicurati. Il disegno di legge non è finito, ma gli articoli che sono stati approvati sono molto estremi. Per esempio, in pratica, eliminano il Senato. In molte aree si ispirano alla costituzione boliviana di Evo Morales, sancisce l'aborto senza restrizioni, intendendolo solo come una questione di diritti individuali; indebolisce la proprietà e promuove un modello molto statalista nel controllo delle risorse naturali. Non è quindi una coincidenza che il movimento a favore del respingimento sia cresciuto rapidamente e che le sue principali voci, finora, siano state socialisti e democristiani. Il governo ha sostenuto fin dall'inizio che il suo destino era legato al successo del cambiamento costituzionale e questo ha peggiorato le cose. Per cui una sconfitta a settembre lo lascerebbe in una situazione molto difficile.

Il voto elettorale in America Latina è stato un voto di sfiducia verso le élite di entrambe le parti. Pensa che il governo di Boric sia orientato verso una sinistra radicale o a favore di un vero cambiamento per i cileni?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima rispondere ad altre: chi è Boric? È il leader studentesco e poi deputato che proponeva misure molto radicali e manteneva un discorso anti-establishment, o è il politico che abbiamo visto al secondo turno, che esortava alla moderazione e valorizzava la necessità di accordi politici? Il primo ha ottenuto il 25,83% dei voti, il secondo il 55,9%. È chiaro quale vogliono i cileni. Tuttavia, in questi primi 50 giorni il governo appare molto disorientato e sembra essere uno spettatore piuttosto che un attore della vita politica nazionale. Si parla già di un possibile rimpasto di gabinetto, in particolare nel dicastero più importante, quello degli Interni, dove ha messo Iskia Siches, la carismatica presidente dell'Associazione dei medici, che ha dimostrato una notevole inettitudine politica, costantemente sostenuta da Camila Vallejo, la famosa leader studentesca comunista, che è la portavoce del governo.

Quali errori hanno commesso i governi di sinistra e di destra in quest’anni in Cile?

Dal 2010 i governi di destra e di sinistra si sono alternati. I cileni vogliono cambiamenti all'interno del sistema con moderazione. Né Bachelet, né Piñera né Boric l'hanno capito. Hanno pensato che le loro vittorie elettorali implicassero una stretta aderenza ai loro programmi di governo, questo errore spiega perché i loro successori sono stati leader di segno ideologico opposto.

Nonostante il successo impressionante del primo governo Piñera il governo cadde, e i cileni votarono la Bachelet, la quale a sua volta pensò che i cileni volessero solo cambiamenti, perdendo di vista il fatto che il popolo voleva mantenere intatto il sistema. La Bachelet apportò cambiamenti radicali che danneggiarono l’economia. I cileni protestarono ed elessero nuovamente Piñera che sbagliò ancora una volta pensando che i cileni non volessero alcun cambiamento, e così cadde una seconda volta.

Ma ora c’è Boric?

Ora i cileni hanno eletto Boric che inizialmente era molto radicale, ma per vincere ha dovuto moderare il suo messaggio. Alla fine Boric ha vinto, ma questo non significa che i cileni abbiano accettato il suo programma. Per questo rischia di cadere come hanno fatto Bachelet e Piñera Nessuno di loro ha capito che i cileni vogliono la libertà economica con delle tutele da parte dello Stato.