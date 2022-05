Cina: i Giochi Asiatici del 2022 rinviati a data da destinarsi

Rinviati a data da destinarsi. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, i Giochi Asiatici, la grande competizione sportiva che avrebbe dovuto svolgersi dal 10 al 25 settembre 2022 ad Hangzhou in Cina , sono stati posticipati.

L’annuncio arriva mentre il Paese è nel mezzo della lotta alla peggiore ondata di Covid-19 dalla crisi di Wuhan di oltre due anni fa.

"Il Consiglio Olimpico dell'Asia ha annunciato che i Giochi Asiatici, previsti originariamente a Hangzhou, in Cina, a settembre 2022, saranno posticipati", si legge in una dichiarazione sul sito ufficiale dei Giochi, diffusa dai media ufficiali di Pechino. Le nuove date per la gara sportiva "saranno annunciate in un secondo momento".

Il capoluogo dello Zhejiang è alle prese con i test di massa contro la recente ondata di Covid-19 che ha colpito la Cina. La vicina Shanghai ha ancora i suoi 26 milioni di residenti in lockdown totale o parziale, nel rispetto della 'tolleranza zero' al virus ribadita ieri dalle autorità politiche.

Ad Hangzhou, città con quasi 13 milioni di residenti, era da poco terminata la costruzione di circa 56 siti per ospitare le competizione per i Giochi Asiatici e i Giochi Para Asiatici.