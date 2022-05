Colombia al voto per le presidenziali: potrebbe essere una svolta storica a sinistra

Il più serio rivale di Petro e' Federico Gutierrez, conservatore come il capo di Stato uscente ed ex sindaco di Medellin (Nord-Ovest), che gode del 27,1% delle preferenze. Al terzo posto, in risalita, al 20,9%, il candidato indipendente.

Il grande favorito è Gustavo Petro, capo della coalizione di sinistra del 'Pacto historico', un ex guerrigliero convertito alla social-democrazia, senatore ed ex sindaco di Bogota', accreditato del 41% dei consensi.

Dopo la rinuncia di Ingrid Betancourt , gia' senatrice, leader del Partido Verde Oxigeno e figura molto controversa in Colombia dove fu rapita dalla guerriglia delle Farc nel 2002 e liberata dopo sei anni di prigionia, in lizza alle presidenziali ci sono sei candidati, tutti uomini. Con questa elezione conclude la presidenza di Ivan Duque , conservatore e impopolare, che per legge non è ricandidabile per i limiti del mandato.

Il Paese non è mai uscito completamente dalla guerra civile a cui hanno messo nominalmente fine gli accordi di pace siglati nel 2016 fra lo Stato e le Fuerzas armadas de Colombia (Farc) . Una realtà diversa però quella che si registra nel paese se solo nei primi quattro mesi del 2022, stando ai dati della Ong Indepaz,un istituto per lo sviluppo e la pace nato oltre 35 anni fa, sono stati uccisi oltre 60 leader comunitari, 12 negli ultimi 30 giorni.

I sondaggi sulle intenzioni di voto mostrano un vantaggio del candidato del fronte progressista del Pacto Historico , il senatore ed ex sindaco di Bogotà Gustavo Petro , che a oggi si aggiudicherebbe tra il 35 e il 41 per cento dei voti. Il candidato più in continuità con la gestione dell’attuale residente Ivan Duque, Federico Guterrez , ex sindaco di Medellin , della Coalicion Equipo por Colombia, otterrebbe invece tra il 20 e il 30 per cento dei voti.

Dispiegati 300.000 uomini di polizie e forze armate a tutela delle regolarità e sicurezza del voto. Il ministro della Difesa, Diego Molano ha spiegato che la misura si propone di raggiungere vari obiettivi: garantire che i cittadini possano votare liberamente in tutti i seggi; che le attività logistiche di distribuzione del materiale, l'arrivo e l'acquisizione di esso da parte del personale del seggio, siano accompagnate dagli organismi di sicurezza; che ci sia piena tutela dei candidati, non solo prima, ma anche durante il giorno del voto, e che anche nell'eventualità di un secondo turno vi sia massima sicurezza.

L'appuntamento arriva in un momento in cui nel paese ci sono forti tensioni politiche come conseguenza della pandemia ma anche di una forte recessione, di proteste urbane molto diffuse. Non meno preoccupanti le sempre più numerose violenze alimentate dai gruppi armati nelle campagne.

I colombiani, in patria e all’estero, vorrebbero una maggiore giustizia sociale e il sentimento dominante è che "le èlite al potere stiano perpetuando un sistemo socio-economico che predilige una piccola minoranza". I dati e la fotografia della situazione sul territorio sono stati analizzati dal gruppo “International Crisis Group”. Nella primavera 2021 la Colombia, proprio a causa dell’aumento di povertà e diseguaglianze, è stata teatro di uno sciopero nazionale, il “paro agrario”, che ha visto dure repressioni da parte della polizia.

Sempre “International Crisis Group” descrive una campagna elettorale di forti tensioni e divisioni tra la destra al potere e la sinistra: "I due blocchi sono stati protagonisti di una lotta accanita, specchio della profonda spaccatura politica della società " .

Gustavo Petro, al suo terzo tentativo di arrivare alla presidenza, ha saputo capitalizzare la sete di "cambiamento" di cui si è fatto il portabandiera durante la campagna elettorale. "Domenica cambierà la storia della Colombia" ha promesso il candidato di sinistra, 62 anni, in lizza con Francia Marquez, afro-colombiana, aspirante vice presidente. Petro-Marquez, duo della coalizione del 'Pacto Historico', arrivato in testa alle legislative di marzo, si è impegnato a "ridare dignità al popolo", promettendo più giustizia sociale, ritorno alla pace, transizione ambientale, lotta contro "l'economia depredatrice" e contro "l'autoritarismo".

Al contrario, il conservatore Gutierrez, 47 anni, si è presentato come il difensore dei cittadini "ordinari", indossando jeans, scarpe da ginnastica, capelli lunghi e spesso spettinato. Il suo impegno è ristabilire più ordine e sicurezza, denunciando i discorsi d'odio diffusi da una sinistra ancora accomunata allo spaventapasseri comunista. Gutierrez, chiamato “Fico” dai suoi sostenitori, ha fatto di tutto per smarcarsi dal presidente uscente Duque e dal Centro democratico dell'ex capo di stato Alvaro Uribe, in carica dal 2002 al 2010, impelagato in vicende giudiziarie.

"Cerca di trarre vantaggio della profonda paura suscitata da Petro in alcuni colombiani, terrorizzati all'idea che la Colombia possa diventare un nuovo Venezuela", osserva Michael Shifter, del gruppo di riflessione Inter-American Dialogue. Come sindaco di Medellin, la capitale del narcotraffico, Gutierrez non ha esitato a farsi riprendere dalle telecamere mentre dava la caccia a delinquenti con gli agenti di polizia.

Il pericolo e l'insicurezza in Colombia sono temi centrali della campagna per le presidenziali in un paese dove la violenza politica e non politica tocca altissimi livelli: il tasso di omicidio è di circa 27 per 100 mila, circa 14 mila vittime ogni anno, contro 6 per 100 mila negli Stati Uniti.

Dopo aver ricevuto minacce di morte, i candidati Petro e Marquez si esprimono in pubblico solo dietro una barriera di scudi blindati, ma anche il rivale 'Fico' è stato oggetto di violenze politiche.

La missione di osservazione elettorale - una coalizione di Ong locali - ha lanciato l'allarme per il pericolo di recrudescenza dell'attività dei gruppi armati nel periodo elettorale. In effetti ad inizio maggio il potente cartello del Clan del Golfo ha imposto alle popolazioni rurali del Nord un clamoroso "sciopero armato", in segno di protesta per l'estradizione negli Usa del loro capo Otoniel.