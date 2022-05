Commissione antimafia, Morra sorprende un uomo mentre registra i lavori

A Trapani oggi erano previste alcune audizioni della “Commissione parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere” alle quali partecipano prefetto e rappresentanti locali delle forze dei polizia e dell'autorità giudiziaria. In particolare, oggi era previsto che venissero ascoltati i vertici locali delle associazioni massoniche. Tuttavia, il presidente della Commissione Nicola Morra ha interrotto i lavori dopo aver trovato dietro la porta del salone della prefettura un uomo con lo smartphone illuminato sul palmo della mano, intento con tutta probabilità a registrare quanto avveniva all'interno o a farlo sentire in viva voce a qualcuno all'altro capo della comunicazione.

"Il soggetto fermato non era tra quelli convocati dall'Antimafia, non aveva alcun titolo a stare qui: abbiamo segnalato tutto alla Questura di Trapani, spero si comprenda esattamente cosa è accaduto", ha spiegato Morra ai cronisti. "Non so cosa stava facendo - ha aggiunto - ma acusticamente, era molto semplice ascoltare ciò che veniva detto all'interno del salone anche durante le audizioni dei rappresentanti delle associazioni massoniche, che tra l'altro erano state secretate, su richiesta degli auditi. Si sentiva tutto".

A quanto si apprende, tra gli argomenti richiesti ai massoni che erano in audizione, c'è anche una presunta connessione tra una struttura del Cnr e la latitanza di Matteo Messina Denaro. Le audizioni sono riprese dopo circa un'ora.