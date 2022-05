Conference, alla fine del primo tempo Roma-Feyenoord 1-0

Il controllo di petto in area e il tocco di punta di sinistro a superare il portiere Bijow. E' il gol di Zaniolo che ha portato al 32' in vantaggio per 1-0 la Roma nella finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord.

I giallorossi chiudono così in vantaggio un primo tempo che si è ravvivato negli ultimi minuti dopo un inizio di match avaro di emozioni. L'attaccante della Roma ha sfruttato al meglio un bel cross di Mancini ed ha approfittato anche della non irreprensibile difesa di Trauner. Festa tra i tifosi giallorossi presenti all'Arena Kombetare e all'Olimpico davanti ai maxischermi. Da segnalare anche l'uscita dal campo di Mkhitaryan: la finale del giocatore armeno - appena recuperato dopo un infortunio muscolare - è durata solo 15 minuti. Al suo posto è entrato Sergio Oliveira.