Conference, l'Olimpico sarà aperto per la finale Roma-Feyenoord a Tirana

Roma-Feyenoord a Tirana, ma anche all'Olimpico. Per la finale di Conference League in programma il 25 maggio nella

capitale albanese, il club giallorosso ha deciso di aprire lo stadio "per tifare la Roma nella nostra casa. Lo sappiamo, avremmo voluto esserci tutti, avremmo fatto qualsiasi cosa per starle vicino. Per farle sentire tutto il nostro amore. Ma la Roma è ovunque, la Roma è dove sono i romanisti. Per questo, il 25 maggio tiferemo per la nostra squadra come se fosse lì, sotto i nostri occhi", fa sapere la società in una nota pubblicata sul sito internet.

Inoltre "una parte del ricavato della vendita dei biglietti contribuirà al progetto 'Superiamo gli ostacoli'. I fondi saranno utilizzati per ampliare le attività della campagna. Nello specifico, verranno impiegati per la predisposizione di veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori e per l'acquisto di ulteriori apparecchi radio da fornire ai tifosi non vedenti che si recano allo Stadio. Inoltre il progetto prevedrà, attraverso l'attività sportiva/riabilitativa, l'inclusione sociale di bambini e ragazzi con gravi disabilità psicofisiche".