Conference, Roma blindata e stop a bus-metro per la finale di Tirana

Una Roma blindata domani in vista della finalissima di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord, prevista per le 21 a Tirana, dove ad assistere alla partita ci sarà, insieme a migliaia di tifosi, anche il sindaco, Roberto Gualtieri. Nelle strade della Capitale - dove è prevista la presenza di decine di migliaia di persone allo stadio Olimpico per il maxi schermo - verrà replicato il modello utilizzato con successo per gli Europei di calcio dello scorso anno in modo da evitare, o limitare al massimo, qualsiasi problema di ordine pubblico - oltre 1.000 gli agenti delle forze dell'ordine in strada - disponendo anche lo stop a tutti i mezzi pubblici da domani sera all'alba di giovedì.

L'ultima corsa della metro sarà infatti alle ore 22 del 25 maggio e non vi saranno altri treni fino alle 3 del giorno successivo. Stessa cosa varrà per bus e tram. La 'squadra sicurezza' sarà composta da circa 1.000 operanti delle forze dell'ordine disposti, secondo quanto apprende l'Agi: ci saranno serrati controlli di polizia, carabinieri e militari della Guardia di Finanza all'Olimpico e sono previste transenne in centro, all'altezza delle fontane. Saranno infatti transennate dalla polizia locale di Roma Capitale, dalle 7 del 25 maggio alle 7 del 26, tra le altre, la fontana di piazza Navona, la fontana di Trevi, la fontana della Barcaccia e le fontane di piazza del Popolo.

Ci sarà inoltre un presidio continuo a Trinità dei Monti. Osservati speciali i pub del centro storico ed eventuali eventi post partita: festeggiamenti in caso di vittoria della Roma di José Mourinho. Vietata la vendita - con decreto del Prefetto di Roma Matteo Piantedosi - per asporto delle bevande in bottiglia e delle confezioni in vetro ad eccezione di generi alimentari di prima necessità nelle confezioni in vetro. Nell'area del primo Municipio, dalle 17 del 25 alle 7 del 26, è vietata infine la vendita e il trasporto nella pubblica via di bottiglie in vetro.