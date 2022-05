Bunker, apocalisse e illuminazione. Che cos’è la setta Ramtha e che cosa c'entra Spinello

Dietro l'omicidio - suicidio di una coppia di coniugi a Spinello, nel Forlivese, ci sarebbe l'ombra di una setta ‘new age’ di cui i coniugi facevano o avevano fatto parte. Le vittime si chiamavano Paolo Neri, 67 anni, e Stefania Platania, 65 anni, ex dipendenti del Senato in pensione: si sono uccisi contemporaneamente con due pistole regolarmente detenute. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, i due facevano parte di “Ramtha”, un gruppo, nato negli Stati Uniti, che conta adepti in tutto il mondo e che profetizzava la fine del mondo il 21 dicembre del 2012. Proprio per questo nei primi anni 2000, avevano acquistato un'abitazione a Spinello e da Roma spesso si recavano verso il borgo montano, scelto come “base italiana” dai seguaci della setta. Su un biglietto indirizzato ai figli e lasciato sul comodino, le loro ultime parole: "Trovare un luogo dove vivere in pace".

La guru di Ramtha Creata nel 1988 vicino a Yelm, una piccola cittadina degli Stati Uniti, nello Stato di Washington, dalla medium e guru spirituale Judith Zebra Knight, pseudonimo di Judith Darlene Hampton, la “Scuola dell'Illuminazione” conta oltre 5000 adepti in tutto il mondo. Non è una religione e neanche una “vera” scuola, ma “un’accademia radicata nell’esperienza del sé”, dal momento che non ci sono insegnanti. L'unico è Ramtha che parla attraverso la Knight. La donna, 76 anni, sostiene di essere collegata telepaticamente con un essere chiamato Ramtha l’Illuminato, un guerriero “Lemuriano” di oltre 35mila anni, vissuto ai tempi di Atlantide. Le sarebbe apparso alla fine degli anni '70 dicendole che l'avrebbe aiutata a “oltrepassare il fosso” e che sarebbe diventata la prima allieva di quella che lei chiama la “grande opera”. Da allora, ha fondato l'accademia, ha scritto numerosi libri ed è apparsa in molti programmi tv statunitensi, come il Larry King e The Merv Griffin Show, raccogliendo proseliti anche nel mondo dello spettacolo. Sembra che Linda Evans e Shirley MacLaine abbiano per un certo periodo seguito le sue teorie. Ha fatto spesso parlare di sé anche per alcune affermazioni discriminatorie e razziste nei confronti dei messicani e per i legami di alcuni suoi seguaci con il gruppo cospirazionista americano QAnon.

©Samuel Goldwyn Films/Courtesy​ Everett Collection JZ Knight

Ramtha, il guerriero che viene dal passato Secondo Knight, Ramtha era un guerriero Lemuriano che combatté gli Atlantidei oltre 35.000 anni fa. Era a capo di un esercito di oltre 2,5 milioni di persone e aveva conquistato tre quarti del mondo conosciuto finché non fu tradito e quasi ucciso. Trascorse quindi sette anni in isolamento, osservando la natura e le stagioni e imparando a padroneggiare molte abilità, tra cui la preveggenza e le esperienze extracorporee. Poi, si legge sul sito web della Scuola dell'Illuminazione, “ascese di fronte alla sua gente, due milioni di persone, dopo aver loro insegnato per 120 giorni ciò che aveva imparato, e promise loro che sarebbe tornato”. Ha scelto di farlo in "questo tempo perché la razza umana è pronta a comprendere ciò che egli ha scoperto sulla nostra vera identità". La setta Ramtha e la fine del mondo La scuola fondata da Knight si presenta come un'“accademia della mente che offre ritiri e laboratori a persone di tutte le età e culture”. Insegna per esempio a usare la "tecnica di visualizzazione remota per vedere il passato, il presente e il futuro di qualsiasi cosa a qualsiasi distanza e in qualsiasi momento”, ma tra le attività offerte ci sono anche corsi di tiro con l’arco e la possibilità di lavorare nei campi. La fine del mondo? Non è neanche menzionata. Anzi, la Knight definì sciocche superstizioni le affermazioni di coloro che credevano che l'apocalisse sarebbe arrivata il 21 dicembre 2012: “Il 2013 arriverà presto”, disse. Piuttosto, bisognava essere pronti alle molteplici “transizioni” della Terra. La fine di ogni ciclo per i seguaci di Ramtha è un “momento di transizione e rinnovamento ed è importante che tutti mantengano un senso di autosufficienza”. E dei rifugi in cui proteggersi da catastrofi e emergenze.

Da Atlantide a Washington e poi a Spinello Così arriviamo a Spinello, 200 abitanti circa, nel comune di Santa Sofia, vicino Forlì. Un piccolo borgo montano, "lontano da fiumi e mare", a prova di profezia Maya (quella sulla fine del mondo) e di qualsiasi altro cambiamento, nonché indicato come luogo sicuro in base all'"astrologia" sacra della setta. Qui nel 1999, nel centro Sportilia che accoglieva i calciatori della nazionale italiana durante i mondiali del '90, si sono iniziate a tenere le adunate della “Scuola di illuminazione” per gli adepti che arrivavano da ogni parte del mondo. E molti dei membri italiani - che in tutto sono circa una settantina - hanno cominciato a comprare casa in zona e a costruire “bunker antiatomici” dove fare scorta di alimenti per sopravvivere a eventi estremi. Così hanno fatto anche Paolo Neri e Stefania Platania, tra i primi ad arrivare in paese, ben voluti e integrati col contesto sociale. Tanto che, dopo la tragedia, in pochi credono che la vicenda sia da collegarsi alla scuola di Ramtha: alcuni sostengono che l'uomo avesse problemi di salute, che facesse fatica a parlare, ma nessuno riesce a dare una spiegazione razionale a quanto accaduto.

Il sindaco: “Parlare di ‘bunker’ è oltre la realtà” "Tutta la comunità e in particolare i cittadini di Spinello sono sgomenti e noi con loro. È difficile commentare e fare valutazioni anche perché, in merito alla cosiddetta setta, è una cosa da cui credo la coppia si fosse staccata negli ultimi anni o fosse comunque meno partecipe", ha dichiarato Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia. Negli ultimi anni "lo dico da amministratore, non ci sono mai state problematiche particolari. Loro facevano i loro raduni ma non ci sono mai stati disagi di ordine pubblico. Aspettiamo quanto ci diranno gli inquirenti". Le villette coi bunker? "Si'", ci risulta, prosegue Valbonesi, "ma è un'espressione un po' colorita: è vero, venivano particolarmente curati scantinati e garage però parlare di bunker è oltre la realta' e comunque è un'esigenza venuta meno col 2012", anno in cui 'Ramtha' profetizzava la fine del mondo. Raduni e iniziative a Spinello "sicuramente ne sono stati fatti - spiega il primo cittadino -, non so se li facevano anche altrove ma ad ogni modo senza mai alcun problema di ordine pubblico e anche con persone provenienti dall'estero", conclude.