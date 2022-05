Consorzio Prosciutto Toscano Dop verso Usa e Canada: dati export in crescita

Tra i prodotti che si affacciano al mercato estero c'è il Prosciutto Toscano Dop che si presenta a Cibus di Parma con l'obiettivo di intercettare i top buyer stranieri in arrivo in Emilia dopo i buoni risultati del 2021 dove ha segnato un +30% rispetto all'anno precedente. In particolare il Consorzio punta a Europa e Nord America, due aree strategiche come ha sottolineato il presidente Fabio Viani.

Attualmente, le vendite sono così ripartite: 70% area Ue, con Germania e Paesi del Nord Europa come principali partner commerciali, e 30% area extra Ue. Per il 2022, l'obiettivo del Consorzio è quello di crescere in particolare nel Nord America: un mercato maturo, il primo extra Ue, dove il prodotto è presente già dal 2013.

“Il Covid ha bloccato la nostra attività di promozione e export, ma siamo finalmente ripartiti, come dimostrano i dati” - spiega a Rainews.it il direttore del Consorzio Emore Magni. “In particolare Canada e Stati Uniti sono due mercati ”vergini" per prodotti come il nostro prosciutto toscano e dobbiamo sondare ogni possibilità di sviluppo".