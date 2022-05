Coppa Italia, l'Inter cerca contro la Juventus un trofeo che manca da 11 anni

Una rivalità lunga 231 partite e 99 anni, se è vero che il primo incrocio è avvenuto il 7 ottobre 1923. Eppure è solo la terza volta che Juventus e Inter si affrontano in Finale di Coppa Italia. Domani sera, allo stadio Olimpico, si assegna il trofeo nazionale con un derby d'Italia che promette gol e spettacolo.

I ragazzi di Inzaghi hanno una doppia motivazione per alzare al cielo il trofeo: l'Inter non vince la Coppa Italia da 11 anni e, inoltre, nelle due precedenti finali con la Juventus ha sempre perso. Tanti i giocatori che vorranno prendersi la scena domani sera nella finale di Coppa Italia a cominciare da Lautaro Martinez, in forma strepitosa e che alla Juventus ha già fatto male in Supercoppa.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): 36 Perin; 6 Danilo, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 28 Zakaria, 25 Rabiot; 11 Cuadrado,10 Dybala, 20 Bernardeschi; 7 Vlahovic (1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 19 Bonucci, 24 Rugani, 5 Arthur, 38 Aké, 9 Morata, 18Kean). All: Allegri.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 33 D'Ambrosio; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu,14 Perisic; 10 Lautaro, 9 Dzeko (97 Radu, 21 Cordaz, 95 Bastoni, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 11 Kolarov, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 18 Gosens, 19 Correa, 7 Sanchez, 88 Caicedo). All.: S.Inzaghi.

Arbitro: Valeri di Roma.

Sarà Arisa a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale

Tra le voci più eleganti e inconfondibili del panorama italiano, Arisa eseguirà l’Inno di Mameli subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell'Arma dei Carabinieri.