Covid in Corea del Nord: Kim Jong-un ordina il lockdown, ma non rinuncia ai lanci missilistici

Kim Jong-un è apparso in pubblico con la mascherina sul volto. Pochi istanti, ripresi dalle telecamere dell'emittente televisiva statale Kctv durante la riunione del Politburo, l'Ufficio Politico del Partito dei Lavoratori, di cui è a capo come segretario generale.

La riunione è stata indetta dopo l'accertamento del contagio da variante Omicron nella capitale Pyongyang. Il primo caso di Covid ufficialmente riconosciuto nel Paese dall'inizio della pandemia. Finora, il leader nordcoreano aveva evitato di mostrarsi in pubblico indossando la mascherina, al contrario degli funzionari del suo regime. Non l'aveva neppure in occasione della parata notturna per celebrare i novant'anni dalla fondazione dell'Esercito Rivoluzionario Popolare di Corea, e come lui, non l'aveva nessuno dei partecipanti all'evento. Ma adesso il Covid c'è e occorre dare un segnale.

Al Politburo Kim Jong-un ha chiesto ai funzionari di stabilizzare le trasmissioni ed eliminare la fonte di infezione il più rapidamente possibile, attenuando anche i disagi per i cittadini causati dai controlli e dai test. Kim ha affermato che “l'unità pubblica è l'arma più potente per vincere la lotta contro la pandemia”, riporta la KCNA.

Intanto però il Paese non rinuncia ai suoi test missilistici. Secondo la Corea del Sud, oggi tre missili balistici a corto raggio sono stati lanciati verso il mare dell'Est-mar del Giappone. Forse per sottolineare la determinazione della Corea del Nord nel portare avanti i suoi sforzi per espandere il suo arsenale nonostante l'epidemia. Il lancio di oggi è il sedicesimo round di test dell'anno, il primo dall'insediamento del nuovo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol.