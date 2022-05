Corea del Nord, Kim schiera l'esercito e "striglia" i funzionari: "Irresponsabili"

Più di un milione di persone hanno avuto quella che i media statali di Pyongyang chiamano ancora “febbre” e 50 persone sono morte da quando è stato reso noto il primo focolaio di Covid in Corea del Nord, pochi giorni fa. Il bollettino della Kcna, l'agenzia di stampa statale, si aggiunge a quelli che nel mondo vengono diramati quotidianamente da due anni a questa parte. E i numeri sono impressionanti.

Kim Jong-un ha duramente criticato la risposta alla pandemia della Corea del Nord e ha ordinato all'esercito di aiutare a distribuire le medicine. Con la mascherina sul volto, ha visitato le farmacie lungo il fiume Taedong e ne ha ordinato l'apertura 24 ore su 24, sette giorni su sette, additando i funzionari del governo per il loro “atteggiamento irresponsabile” e perché non si “sono rimboccati le maniche e non hanno adeguatamente valutato la gravità della crisi”.

Da quando è stato diramato l'annuncio dell'esistenza nel Paese del primo caso, Kim supervisiona tutte le riunioni quotidiane del Politburo sull'epidemia, che secondo lui sta causando "grande sconvolgimento".

La Corea del Nord ha uno dei peggiori sistemi sanitari del mondo, con ospedali scarsamente attrezzati, poche unità di terapia intensiva e nessun farmaco per il trattamento del Covid. Mancano anche i tamponi per i test di massa, secondo gli esperti.

Secondo Kcna, al 15 maggio erano morte un totale di 50 persone, c'erano 1.213.550 casi di "febbre" e oltre mezzo milione attualmente riceve cure mediche, mentre da giovedì è stato imposto il lockdown nazionale.

Mancano farmaci

"Mentre visitava una farmacia, Kim Jong-un ha visto con i suoi occhi la carenza di medicinali in Corea del Nord", ha detto all'AFP Cheong Seong-jang, ricercatore del Sejong Institute. La critica pubblica ai funzionari sanitari di Kim è segno che la situazione è davvero difficile, ha affermato Yang Moo-jin, professore all'Università degli studi della Corea del Nord a Seoul.

Kim ha anche annunciato che il paese "imparerà attivamente" dalla strategia di gestione della pandemia della Cina, unica grande economia mondiale che mantiene ancora una politica zero Covid e che sta combattendo i focolai di Omicron con i lockdown delle città, incluso il centro finanziario di Shanghai e le località al confine con il Nord.

“È probabile che la Corea del Nord abbia bisogno di assistenza internazionale per superare la massiccia ondata di Omicron”, ha detto ancora il prof. Yang. “Se l'assistenza della Cina non è sufficiente per superare l'epidemia, alla fine Pyongyang chiederà aiuto al Sud, agli Stati Uniti o alle organizzazioni internazionali”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden visiterà Seoul alla fine di questa settimana, e certamente oltre alle discussioni sui programmi nucleari di Pyongyang anche il tema dell'epidemia di Covid-19 sarà in cima all'agenda.