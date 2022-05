Corea del Nord, quasi tre milioni di casi di febbre. Media locali: "La situazione è sotto controllo"

Secondo gli esperti, le cifre fornite non sono affidabili anche perché nel Paese mancano test adeguati e anche una rete efficiente per la segnalazione locale di decessi e contagi.

"In pochi giorni dall'attivazione del sistema di massima prevenzione dell'emergenza epidemica , i tassi di morbilità e mortalità a livello nazionale sono drasticamente diminuiti e il numero di persone guarite è aumentato, con il risultato di frenare e controllare efficacemente la diffusione della malattia pandemica e mantenere una situazione chiaramente stabile", ha affermato KCNA.

Kcna ringrazia le autorità per “il successo nel mantenere la situazione stabile e nell'accelerare il suo sviluppo favorevole”.

Sono quasi tre milioni le "persone con febbre" in Corea del Nord. Secondo l'agenzia di stampa Kcna, nelle ultime 24 ore i casi registrati sono stati 134.510, ma non ci sono stati decessi . Il totale dei morti è fermo a 68 e conferma, dunque, una tendenza al ribasso dei contagi.

Il funerale si è tenuto mentre è in vigore il lockdown a livello nazionale per contrastare l'ondata di contagi. Vi hanno partecipato 1.000 ufficiali e soldati.

"Reprimendo a fatica la tristezza per la grave perdita del risoluto rivoluzionario", ha scritto il Rodong Sinmun, il maggiore quotidiano del regime, "Kim ha portato la bara al funerale insieme ai membri del Presidio del Politburo", il vertice decisionale del potere in Corea del Nord, composto da cinque membri e guidato dallo stesso Kim.

Intanto, in segno di una ritrovata fiducia, il leader nordcoreano, Kim Jong-un , ha presenziato senza mascherina ai funerali di un alto funzionario del regime, il maresciallo Hyon Chol-hae, suo mentore. A favore di telecamera ha portato la bara del maresciallo che avuto un ruolo di primo piano nella sua formazione - anche militare - dopo la morte del padre nel 2011.

La Corea del Nord ha un sistema sanitario inadeguato e non ha vaccinato la popolazione contro il Covid-19, rifiutando, lo scorso anno, offerte anche dal Covax: neanche Kim Jong-un sarebbe vaccinato contro il Covid-19, secondo quanto dichiarato dall'intelligence sudcoreana la scorsa settimana.

Corea del Sud e Stati Uniti hanno proposto di aiutare la Corea del Nord a combattere la pandemia, anche con i vaccini, ma Pyongyang non ha finora risposto all'offerta.

Seoul invierà un appello al World Economic Forum perché siano forniti vaccini COVID-19 e altri aiuti medici al Nord anche se ciò dovesse significare allentare le sanzioni internazionali. "L'invio di vaccini è una priorità poiché si ritiene che il tasso di vaccinazione sia prossimo allo zero nel Nord", ha detto a Reuters Na Kyung-won, inviata speciale del presidente sudcoreano, poco prima di partire per il forum di Davos, in Svizzera, dove guiderà la delegazione sudcoreana.

Na ha detto che discuterà della situazione con Peter Maurer, presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), e Seth Berkley, amministratore delegato di Gavi, l'alleanza globale sui vaccini che gestisce un programma di condivisione dei vaccini, nonché altri leader economici.

"Se il sostegno diretto non è fattibile, possiamo partecipare a progetti gestiti da organizzazioni internazionali come il CICR. Adotteremo un approccio pragmatico", ha affermato.